Анонимное сообщение о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов поступило в аэропорт Шереметьево

Как передает ТАСС, речь идет о рейсах Москва — Санкт-Петербург, Москва -Пермь, Москва — Самара, Москва — Уфа, Астрахань — Москва. Накануне аналогичные угрозы коснулись 13 авиарейсов. Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта