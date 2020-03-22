РФ с 23 марта ограничивает полеты в Турцию, Японию, Таиланд и Вьетнам из-за ситуации с распространением коронавируса

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, разрешены будут только рейсы из Москвы в столицы этих стран — в Стамбул, Токио, Ханой и в Бангкок. Также российские авиакомпании смогут выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения россиян обратно в страну.