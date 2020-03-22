Оргкомитет Олимпийских Игр в Токио рассматривает альтернативные варианты проведения соревнований, но окончательное решение еще не принято.

Олимпиада остается единственным спортивным событием, которое пока не отменено и не перенесено. Власти Японии стоят на своем, не желая что либо менять. Тверда и позиция МОК, который уверяет, что без зрителей Игры теряют всякий смысл. В то же время, Олимпийские комитеты Бразилии Колумбии, Словении и Норвегии, равно как и федерация легкой атлетики США официально попросили МОК перенести игры. Иного выхода, как разрабатывать альтернативные сценарии, у Оргкомитета нет. Как сообщил Рейтер информированный источник, рассматриваются разные сроки, хотя некоторые члены комитета надеются на минимальные сроки переноса – примерно в месяц – полтора.

Олимпийские Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа этого года.