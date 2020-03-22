Одиночные пикеты против полицейского произвола прошли сегодня у здания МВД в центре Москвы

Полиция задержала четырёх человек, в том числе и тех, у кого плакатов не было. Первым в автозаке оказался активист Матвей Александров. У молодого человека был небольшой плакат с цифрами 1312, который пикетчик расшифровал как All Cops Are Bastards. Перед задержанием Александров рассказал, что вышел на одиночный пикет, поскольку возмущён действиями полицейских на недавних протестных акциях.

Полицейские объяснили задержание активиста тем, что он на прошлой неделе участвовал в несогласованной акции у здания ФСБ на Лубянке. В ОВД оказалась и девушка, которая встала перед зданием силового ведомства с плакатом «Защитите от Путина». При этом одного из активистов, который плакатов не разворачивал, забрали за то, что он отказался показать паспорт полицейским.