Акции против поправок в Конституцию прошли в российских регионах

В Красноярске на митинг в сквер на улице Терешковой пришли около двухсот горожан. Именно первая женщина-космонавт и депутат Госдумы от «Единой России» ранее внесла поправку об «обнулении» сроков нынешнего президента Владимира Путина, напоминает издание «Сибирь. Реалии». По словам организаторов, мэрия предлагала перенести митинг из-за коронавируса, однако они отказались. В Новосибирске против поправок и обнуление сроков вышли более 40 человек. В Калининграде состоялась серия одиночных пикетов против изменения Конституции. Митинги прошли также в Ростове-на-Дону, Чите, Комсомольске-на-Амуре, Перми, Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. В Москве и Петербурге массовые мероприятия ограничены или запрещены.