Россия с понедельника вводит ограничения на регулярные авиарейсы в целый ряд стран

Росавиация подтвердила массовую приостановку воздушного сообщения по таким направлениям как Турция, Япония, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Индия и в другие государства

О новых мерах, принимаемых властями:

Ограничение на полеты теперь носит массовый характер. Москва приостанавливает регулярные рейсы с Турцией за исключением Стамбула и чартерных рейсов для вывоза россиян из этой страны. Снова ограничено воздушное сообщение с Китаем, разрешат полеты только по направлению Москва – Пекин. Под замком и воздушная граница с нестоличными аэропортами Японии, Индонезии, Индии, Вьетнама, Таиланда. В телеграмме Росавиации сказано, что

в дополнение в ранее введенным временным ограничениям перевозок с территории России на территории отдельных государств и обратно с полуночи нельзя попасть на территорию иностранных государств, в которых по данным Роспотребнадзора по состоянию на минувший четверг выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекции. Допускаются рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали, не из Москвы будут закрыты полеты в Колумбию, Доминикану, Аргентину, Камбоджу, на Багамы, Кубу и Мальдивы.

С 16 марта уже закрыто авиасообщение с государствами Евросоюза.