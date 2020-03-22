Начало апреля, по прогнозам метеорологов, будет холоднее конца марта в Москве

Причина в разрушении антициклона, который сейчас находится над столичным регионом, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По предварительным расчетам, наиболее интенсивное влияние антициклона будет ощущаться во второй половине наступающей недели. В то же время температура в апреле на Европейской территории России ожидается около и чуть выше нормы.