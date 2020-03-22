До четырех человек выросло количество задержанных на одиночных пикетах у здания МВД в Москве

Активисты вышли, чтобы выразить протест произволу силовиков. Пикеты были объявлены после жесткого задержания в минувший четверг более 60 человек у места строительства Юго-восточной хорды в районе Москворечье-Сабурово. Сообщалось, что там начались подготовительные работы по прокладке трассы, москвичи опасаются возможного выброса радиоактивной пыли, поскольку там располагался могильник с отходами завода полиметаллов.