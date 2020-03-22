В Китае на одной из атомных электростанций произошло отключение реактора

Инцидент на АЭС в городе Хайяне произошел из-за неполадок оборудования, объявили в Государственном управлении по ядерной безопасности КНР. Представители ведомства заверили, что выбросов радиации, облучения персонала или загрязнения окружающей среды не произошло. В коммерческую эксплуатацию два первых энергоблока на этой станции были запущены год и полтора назад.