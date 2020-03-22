В США выросли продажи огнестрельного оружия на фоне коронавирусной инфекции

Как передает телеканал ABC, полиция ряда штатов фиксирует рост проверок биографии, которые необходимы для покупки огнестрельного оружия. Это число увеличилось в 2-4 раза. Кроме того, интернет-магазин оружия Ammo.com сообщает о четырехкратном росте в феврале по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. Представители магазина говорят, что такое увеличение объема продаж является беспрецедентным. США, по данным Университета Джона Хопкинса, вышли на третье место по числу случаев заражения коронавирусом. Здесь уже насчитали почти 26 тысяч заболевших. Всего в мире общее число заражений превысило 300 тысяч.