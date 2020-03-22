Авиакомпания «Аэрофлот» из-за коронавируса приостановит полеты еще в несколько стран

Так, до конца марта отменяются полеты из Москвы в Дели, до начала апреля — в Хельсинки. До серены следующего месяца – в Стокгольм, Загреб, Афины, в Софию. Больше месяца не будет рейсов в Баку.

Кроме того, «Аэрофлот» сократит количество рейсов в Амстердам, Берлин и Брюссель. До этого «Аэрофлот» уже объявлял о приостановке полетов в европейские и американские города.

