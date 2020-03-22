Россия пошла на дальнейшее сокращение авиасообщения

С завтрашнего дня отменяют еще ряд рейсов в Индию, Японию, Вьетнам и Таиланд. Самолеты будут летать только в столицы этих государств. В Турцию будут выполняться рейсы только в Стамбул. Также будут организованы чартерные рейсы для вывоза россиян. В Китай будут летать только самолеты в Пекин.