По меньшей мере два человека задержаны у здания МВД в Москве

Здесь проходят одиночные пикеты против полицейского произвола. Сообщается, что одного из них проводили в полицейский автомобиль после того, как он отказался предъявлять документы.

Пикеты приурочены к задержаниям противников строительства Юго-восточной хорды. В минувший четверг поздно вечером полицейские задержали там около 60 человек. Сообщалось, что стражи порядка применили слезоточивый газ.

Жители юга Москвы протестуют уже несколько лет против того, чтобы хорда прошла по участку у завода поллиметаллов. Они опасаются выброса радиоактивной пыли при строительстве.