Серьезные землетрясения произошли в Загребе

В результате в больницу в критическом состоянии попал подросток.

В столице Хорватии отмечены сразу два сильных подземных толчка.

Зафиксированы землетрясения магнитудой 5,3 и 5, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентры находился немного севернее Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

В ряде районов пропало электричество и вода. В жилых домах появилось множество трещин. Под завалами спасатели обнаружили 15-летнего подростка, сначала появились данные о его гибели, однако позже агентство Рейтер сообщило, что он доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии, на которых видны масштабные разрушения. В частности, обломки зданий падали на проезжую часть и припаркованные машины, нанося им серьезный вред. Некоторые автомобили полностью погребены под кирпичами. Для разбора завалов после землетрясений в Загребе привлечена армия. Жители города опасаются возвращаться в свои дома и стоят рядом со зданиями. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.

Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.