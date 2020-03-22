Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких на фоне нехватки в регионах, пишет The Moscow Times. По сведениям издания, в России ситуация с такими аппаратами обстоит лучше, чем в других странах. Всего в государственных больницах около 42-43 тысяч устройств, или около 29 штук на 100 тысяч жителей. Однако почти четверть из них находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Из регионов сообщают, что у них нередко устаревшие модели аппаратов ИВЛ, они предназначены для разных случаев и их может не хватить для всех.

Между тем, педиатр Евгений Комаровский на своем канале ЮТуб рассказал, что одного наличия аппарата ИВЛ не достаточно, чтобы оказать помочь пациенту.

Комаровский также отметил, что тем, кто чувствует недомогание не стоит ходить по поликлиникам и выяснять причины плохого самочувствия, чтобы не способствовать распространению инфекции.