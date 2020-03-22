Россия ограничит с 23 марта полеты в Турцию, Японию, Вьетнам и Таиланд

Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в телеграмме Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС. Как следует из телеграммы, будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок). Как и ранее, российские авиакомпании получили право выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения путешественников домой.