Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в России не планирует ужесточать карантин, но готовит к открытию инфекционные боксы в регионах.

Многочисленные слухи о том, что меры по борьбе с КОВИД-19 будут ужесточены в штабе опровергли, заявив, что того, что уже сделано вполне достаточно с учетом темпов распространения инфекции и ее текущего уровня. Вместе с тем, скорость распространения коронавируса в стране соответствует сценариям Испании, Германии и Франции. Об этом сообщил источник РИА в правительстве, где по информации агентства все же склоняются к более строгому карантину. Как косвенное подтверждение этого появилась информация о том, что в российских регионах будет построены дополнительные инфекционные боксы. Об этом в интервью каналу Россия-1 заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который добавил, что это упреждающий шаг, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Московское метро продолжит работу. Слухи о его закрытии мэр столицы Сергей Собянин назвал чушью и глупостью.