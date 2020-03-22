Пандемия коронавируса заставляет подумать не только о гневе, но и о милости Бога, считает патриарх Кирилл

Предстоятель РПЦ сказал после воскресной службы в Переделкине, что следует смотреть на ситуацию через призму духовных знаний, передает агентство РИА Новости. Вирус распространился, чтобы человеческая цивилизация поняла границы своих возможностей, подчеркнул патриарх. Человечество, по его мнению, должно осознать собственную хрупкость. При этом он призвал не терять духовного оптимизма.