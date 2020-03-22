Российские военные медики вылетели в Италию на помощь местным специалистам в борьбе с эпидемией

Два самолета с вирусологами, бригадами и оборудованием уже поднялись в воздух с подмосковного аэродрома Чкаловский. Об отправке помощи ранее сообщало российское министерство обороны. Как добавили в ведомстве, в числе медиков, которые направляются в Италию, есть специалисты, которые принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек Африканской чумы свиней, Сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин, в том числе эксперт в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы.