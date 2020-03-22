Число умерших за сутки пациентов с коронавирусом в Испании составило почти 400 человек

Всего же с начала эпидемии эта цифра в королевстве превысила 1700. Количество подтвержденных случаев заболевания составляет уже более 28,5 тысяч. Сложная ситуация складывается в Мадриде, Каталонии и Стране басков, где больше всего заболевших. Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу выявленных случаев коронавируса и на третьем в мире, после Китая и Италии. Она также занимает третье место по числу жертв. Власти королевства ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничили передвижение людей.