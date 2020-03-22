Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют

Об этом агентству РИА Новости сказали в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Того комплекса мер, который принимают сейчас, достаточно, он в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции в стране, сказали представители штаба. В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. Это сделано для того, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.