Акции против поправок в Конституцию прошли в Красноярске, Тюмени и Екатеринбурге

Собравшиеся также выступили против обнуления предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Как передает агентство «Интерфакс», на митинг в Тюмени пришли около 50 человек. В Красноярске, по разным оценкам, митинговали от 250 до 300 человек. При этом накануне, по словам организаторов акции в Красноярске, их вызывали в мэрию и просили перенести дату митинга из-за пандемии коронавируса.