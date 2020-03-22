Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости. Сообщения по этому поводу, добавил источник агентства, не соответствуют действительности. Ранее другой источник РИА утверждал, что правительство обсуждает возможное ужесточение мер.

Тем временем усиливают меры по борьбе с коронавирусом в других странах. Сингапур запрещает с завтрашнего дня въезд иностранцев. Узбекистан также закрывает границы. В Северной Македонии и Кувейте вводится комендантский час. В Индии граждане остаются сегодня дома по призыву премьер-министра Нарендры Моди . В Марокко запретили транспортное сообщение между городами. В Австралии закрывают пабы, рестораны общественные пляжи. Кое-где перекрывают внутренние границы между штатами.

Немецкие власти могут объявить сегодня о введении ограничений на федеральном уровне.

Институт имени Роберта Коха, который исследует эпидемии и ведет наблюдение за вирусологической ситуацией, сегодня зарегистрировал уменьшение числа новых случаев инфицирования. Утром в ФРГ насчитывалось 18 600 зараженных коронавирусом. Отмечается регрессивная динамика. Сегодня было зарегистрировано 2000 новых случаев. Это на 700 меньше, чем за день до этого.

Количество летальных исходов выросло на 9, ранее было отмечено 15 случаев. Всего в Германии от последствий коронавируса умерло 55 человек. Однако ученые указали на то, что в выходные не все ведомства передали новые статистические данные.



Канцлер Ангела Меркель, несколько членов правительства ФРГ и премьер-министры федеральных земель проведут сегодня телефонную конференцию. Во время консультаций будет принято решение о дальнейших мерах по ослаблению пандемии коронавируса. Главным вопросом будет введение ограничений на выход из домов для граждан по всей Германии.

Впрочем, в некоторых федеральных землях подобные ограничения уже существуют. Жители Баварии, например, могут покидать свои квартиры только по важным поводам – для поездок на работу, посещения врача, аптеки, помощи другим людям или походов в магазин. Разрешены также прогулки в кругу семьи и спорт на свежем воздухе.

В Испании за сутки почти 400 человек умерли из-за коронавируса. По меньшей мере 28 572 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в воскресенье в Минздраве королевства.

По данным ведомства, умерли 1720 человек, 2575 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших выявлено в автономном сообществе Мадрид (9702).