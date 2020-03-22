Ревзин: На сегодняшний день метро является одним из самых опасных источников распространения коронавируса в городе

На сегодняшний день московское метро является одним из самых опасных источников распространения коронавируса в городе. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Высшей школы урбанистики Григорий Ревзин.

«Это главный рассадник инфекции сегодня, главная опасность. Понятно, что, с точки зрения коронавируса, бессмысленно закрывать фитнес-клубы, если у вас каждый день в метро проезжает два миллиона человек через одно пространство», — сказал он.

Г.Ревзин выразил сомнение в словах мэра города С.Собянина, что метро «невозможно» закрыть на карантин. Эксперт отметил, что основной угрозой потенциального закрытия столичного метро является логистический коллапс.

«Это чисто логистическая проблема. Прежде всего, город погибнет в пробках. На сегодняшний день на метро все-таки приходится так или иначе 90 процентов пассажирских перевозок. Даже, если на треть они сократились, это все равно два миллиона человек. Как они поедут?», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отсутствии планов закрывать метро в связи с распространением коронавирусной инфекции среди населения. По его словам, «метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии». Согласно заявлению С.Собянина, в случае остановки метрополитена «полгода будем его восстанавливать». Мэр назвал слухи о закрытии метро «чушью и глупостями».