Антикварную мебель, люстру и холст похитили из квартиры московской студентки. Кража произошла в районе Соколиная гора. Как рассказали агентству «Москва» в Главном управлении МВД по городу, пострадавшая учится на 4 курсе вуза. Сумма ущерба составляет 19 млн. рублей.