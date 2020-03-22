Россия вывела на орбиту 34 спутника связи британского оператора OneWeb

Ракета стартовала с космодрома Байконур накануне вечером. Сама компания OneWeb посвятила старт первому в мире выходу человека в открытый космос, который состоялся 55 лет назад, передает агентство РИА Новости. OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. Пару лет назад стало известно, что против выделения радиочастот этой компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников.