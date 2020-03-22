В Индии был введен «народный комендантский час»

До этого премьер-министр страны Нарендра Моди призвал граждан с 07:00 до 21:00 оставаться дома. Исключение сделано для сотрудников экстренных служб и работников жизненно важных предприятий. Как передает агентство ТАСС, города страны, даже столица Нью-Дели, полностью опустели на 14 часов. Индийские железные дороги отменили все поезда дальнего следования. В Нью-Дели закрыто метро. Пассажирские автобусы ходят для сотрудников экстренных служб.