Власти Австралии закрывают общественные пространства, в том числе пабы и рестораны

Решение принято в рамках борьбы с коронавирусом. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, школы пока еще будут работать. Ранее в рядах штатов закрыли все магазины, кроме продуктовых, рестораны, бары, спортивные залы и развлекательные центры. Кроме того, были закрыты популярные в Австралии пляжи. Руководство штата Южная Австралии объявило о закрытии своих границ для свободного перемещения.