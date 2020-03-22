В российском руководстве отрицают, что склоняются к ужесточению карантина в стране. Об этом агентству РИА Новости сказали в информационно-коммуникационном центре. Ранее о том, что вопрос ужесточения мер обсуждался, сказал источник агентства в кабинете министров. По словам собеседника РИА, речь в том числе шла о наращивании тестирования тех, кто контактировал с заболевшими.