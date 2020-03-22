Олимпиаду в Токио могут перенести, утверждает источник агентства Reuters. По его словам, организационный комитет начнет готовить альтернативные сценарии проведения игр. Старт Олимпиады могут отложить на месяц или даже на пару лет. Ранее с просьбой перенести Игры в Токио обратились национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации некоторых государств. Официально о переносе пока не сообщали.