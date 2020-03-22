Жители Норильска почти на весь день накануне остались без интернета

Причиной, как уверяет местный оператор связи, стал обрыв кабеля. К настоящему времени соединение восстановлено.

Интернет пропал в субботу после полудня, после того как в 80 километрах от города на севере Красноярского края произошел обрыв кабеля на участке от Ванкорского нефтегазового месторождения до Игарки. Большую часть дня были недоступны клиентские сервисы, не работали платежные терминалы, возникали перебои с сотовой связью и обычными телефонными соединениями. Некоторые магазины останавливали свои продажи из-за невозможности принять переводы. Как пишет сетевое издание «Таймырский телеграф», приостановил работу и местный киноцентр. После восстановления линии в социальных сетях стали появляться комментарии по поводу уязвимости в ситуации, когда город остается отрезан от сетевых коммуникаций. Некоторые пеняли на то, что разом по странному стечению обстоятельств, оказался оборван и резервный кабель. При этом принадлежащий Норильскникелю региональный оператор «Единство» вслед за многочисленными извинениями в официальных аккаунтах, заверил: работы по ликвидации последствий аварии продолжаются и после восстановления сети.

Перебои с доступом в интернет наблюдались в Норильске и в самом начале марта. Тогда сообщалось о профилактических работах на линиях связи.