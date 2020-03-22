За последние сутки в Италии от коронавируса скончалось почти 800 человек. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Анджело Боррелли при этом обратил внимание на то, что в Италии нет разделения на тех, кто умер от коронавируса и тех, кто умер при наличии диагностированного коронавируса, но не от него.

Власти Италии объявили о приостановке работы всех предприятий в стране. Это не коснется только тех, кто имеет стратегическое для жизни страны значение. Такие меры будут действовать до 3 апреля. Премьер-министр Джузеппе Конте добавил, что Италия столкнулась с самым серьезным кризисом со времен второй мировой войны.