Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции лёгких для защиты от коронавируса, пишет Moscow Times

Это происходит на фоне предупреждений медиков о нехватке таких систем жизнеобеспечения в регионах.

Наиболее состоятельных россиян в отличие от большинства соотечественников волнуют не гречка или другие продукты, а аппараты, которые могут спасти жизнь при коронавирусе. Журналисты Moscow Times сделали такие выводы на основе многочисленных интервью. Они пообщались, в том числе, с членом одной из самых богатых российских семей. Имя не называется. Стоимость недвижимости, которой семья владеет в Москве, Лондоне, а также юге Франции, газета оценила более чем в миллиард долларов. Собеседник рассказал, что они уже купили один аппарат искусственной вентиляции легких почти за 2 миллиона рублей и хотят приобрести ещё два. Он признался, что его богатые друзья тоже пытаются их купить, но сделать это сложно. Высокий спрос на аппараты ИВЛ газете подтвердили и представители организаций по их продаже. В одной рассказали о «бесчисленном количестве заказов, все аппараты раскуплены». А вот в ряде регионов их почти нет, к тому же они старые и некачественные. Об этом рассказали, к примеру, в одной из больниц города Лермонтов на Ставрополье, где на этой неделе выявили первый случай коронавируса.

Около четверти аппаратов искусственной вентиляции лёгких находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, отмечает Moscow Times. Власти направляют регионам средства на покупку дополнительных аппаратов, но, как пишет газета, пока неясно, купят ли их в ближайшее время.