Российские власти обсуждают вопрос ужесточения карантина в стране. В том числе по увеличению тестирования тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, рассказал источник агентства РИА Новости. В кабинете министров, по его словам, считают, что именно такие шаги дадут возможность эффективно бороться с эпидемией. Запас времени для этого у России пока сохраняется.