Несмотря на коронавирус московское метро продолжит работу, заверяет мэр столицы Сергей Собянин

По его мнению, сейчас остановить деятельность подземки просто невозможно.

Ранее в качестве мер по борьбе с коронавирусом была остановлена работа метро в ряде мегаполисов за рубежом.

В ряде стран из-за коронавируса закрыли метро или ограничили его работу. Такое решение затронуло Лондон, Киев и Дели.

В Лондоне закрыто 40 станций метро, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а также из-за спада пассажиропотока в период эпидемии. В частности, не работает ветка Waterloo & City line, соединяющую железнодорожный вокзал Ватерлоо с деловым центром — лондонским Сити. Введены ограничения и на наземном метро. Такие меры будут действовать до особого распоряжения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал жителям страны прекратить все поездки на транспорте и перейти на работу из дома.

Более жесткие меры приняли на Украине. В Киеве полностью закрыли метрополитен до окончания карантина 17 апреля. Решение приняла комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. С таким призывом к правительству обратился украинский президент Владимир Зеленский. Закрытие метро в Киеве спровоцировало давку в общественном транспорте и многочисленные пробки на дорогах.

В свою очередь власти Индии объявили об ограничениях на неопределенный срок работы метро. Поезда в Дели будут ходить реже и не остановятся на некоторых популярных станциях. В Мумбаи могут полностью прекратить движение в метро.

В большинстве стран метро остается открытым, однако власти рекомендуют не пользоваться общественным транспортом в период опасности распространения коронавируса.

На сегодняшний день столичное метро является одним из самых опасных мест по распространению коронавируса. Такое мнение нам высказал профессор Высшей школы урбанистики Григорий Ревзин. Он также усомнился в словах мэра Москвы Сергея Собянина по поводу того, что столичную подземку невозможно закрыть.

Ревзин выразил уверенность в том, что основной проблемой потенциального закрытия метро является логистический коллапс.

За серьезное ужесточение в столице мер по борьбе с коронавирусом ранее в интервью ВВС выступил, главный врач больницы №40 в Коммунарке, куда доставляют людей с подтвержденным диагнозом коронавирус, Денис Проценко.

Проценко добавил, что вопрос о режиме жесткого карантина находится в компетенции главного санитарного врача.

В Москве меры предосторожности вводятся с начала марта. Сначала власти запретили проводить в городе массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек, потом эту цифру сократили до 50. Накануне в городе решением Роспотребнадзора и главного санитарного врача Москвы была прекращена работа бассейнов, фитнес-залов и аквапарков. Мэр призывал компании и организации переводить сотрудников на удаленную работу.