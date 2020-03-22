Миллиарды людей могут лишиться доступа к чистой воде и водопроводу, предупреждают эксперты ООН. Из-за изменения климата сокращаются водные ресурсы и ухудшается качества воды. Специалисты призывают к ее эффективному использованию. Сейчас, по подсчетам ЮНЕСКО, лишены доступа к чистой воде более 2 млрд человек. А объем ее потребления на Земле в 6 раз больше, чем только сто лет тому назад. Доклад ООН приурочен ко Всемирному дню водных ресурсов, который проводится сегодня.