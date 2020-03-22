Нетрезвый водитель на арендованном автомобиле протаранил бетонное ограждение на Красной площади. Это случилось накануне, об этом инциденте источник агентства ТАСС рассказал лишь сегодня. В салоне автомобиля находился пассажир, по предварительным данным он тоже был пьян, добавил собеседник агентства. Нарушитель и его пассажир были задержаны. В отношении них составили административные протоколы.