Компания Nissan увольняет около трех тысяч сотрудников на трех своих производствах в Испании

Работа этих заводов ранее была приостановлена из-за коронавируса. Как пишет японская газета Nikkei, пандемия новой болезни привела к сокращению занятости. Сроки приостановки производства не сообщаются. В прошлом году заводы Nissan в Испании выпустили 65 тыс. автомобилей. Ранее представители Nissan предупредили о возможной приостановке производства машин в России. Завод в Петербурге остановят, если Китай не возобновит поставки комплектующих.