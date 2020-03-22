Средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет около пяти дней, говорят в Роспотребнадзоре. Эту цифру исследователи Университета Джонса Хопкинса получили, проанализировав данные о заражениях, говорят в ведомстве. Инкубационный период находится в том же диапазоне, что и у тяжелого острого респираторного синдрома. Все это, по мнению чиновников, подтверждает, что двухнедельный карантин является разумной мерой предосторожности.