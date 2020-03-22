Работу московского метро, несмотря на коронавирус, прекращать не планируется. Как сказал мэр столицы Сергей Собянин, поезда подземки должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если останавливать его работу, то потом на восстановление потребуется полгода. Ранее полностью было остановлено метро в Киеве, Харькове и Днепре и Ташкенте. В Лондоне метрополитен закрыт частично, сокращен график движения поездов в метро Парижа.