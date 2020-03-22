Власти Хорватии уточнили, что в результате землетрясения в стране никто не погиб

Подросток, которого объявили ранее жертвой удара стихии, сейчас жив, но находится в критическом состоянии, передает агентство Reuters. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 располагался к северу от столицы. Сообщается о разрушениях в столице страны, нескольких пожарах.