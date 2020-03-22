Почта России приостановила сообщение с 15 странами из-за коронавируса

Письма и посылки нельзя теперь отправить в страны, которые как не обрабатывают международную почту из-за пандемии. Во всяком случае, так утверждают в Почте России. В числе тех, кто попал под ограничения — Молдавия, Монголия, ряд островных государств и стран Латинской Америки — Эквадор, Перу. Аналогичные меры приняты в отношении ряда североафриканских стран – Ливии и Туниса. Соответственно и оттуда в Россию пока ничего не придёт, сказали в пресс-службе госкомпании. Отправку почты в эти страны обещают возобновить после того, как снимут ограничения. Когда это произойдёт – неясно. При этом в Почте России отметили, что пока нигде в мире не выявили случая заражения через пересылаемые предметы. Возможность передачи вируса через почтовые отправления исключает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ в начале февраля сообщила, что на письмах и посылках коронавирус долго не живёт. Поэтому риска заражения при пересылке почтовых сообщений нет.

В России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В мире число заболевших превышает 300 тысяч человек. Умерли 92 тысячи, выздоровели 13 тысяч.