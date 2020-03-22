В Башкирии сотрудники спецслужб застрели подозреваемого в террористической деятельности

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

На одной из дорог в пригороде Уфы субботним вечером силовики пытались остановить легковой автомобиль, где, по их информации, находился вооруженный человек. После предложения сдать оружие и сдаться властям, находившийся в машине мужчина открыл огонь и в ходе завязавшейся перестрелки был убит. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что тот якобы намеревался совершить теракт. Детали его планов не обнародованы. По данным издания Sobkor02.ru, возможные преступники, их якобы было трое, находились в автомобиле «Тойота» и, возможно, готовили взрыв в одном из людных мест. При убитом впоследствии обнаружили пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В Информационном центре НАК сообщили, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. Впрочем, еще накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал о том, что есть как задержанные, так и погибшие. Речь шла о неназванном криминальном авторитете и его водителе.

Сейчас в Башкирии проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.