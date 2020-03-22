Власти России склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина, передает агентство РИА Новости. По словам его источников, в кабинете министров считают примером относительного успеха в борьбе с заболеванием те меры, которые приняли власти Японии, Сингапура и Южной Кореи. Собеседник агентства добавил, что у российского руководства есть запас времени для принятия решения.