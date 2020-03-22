Москва располагает достаточным запасом продовольствия на фоне ситуации с коронавирусом. По словам мэра города Сергея Собянина, в последние дни отмечался повышенный спрос. Но уже в целом видно, что он стал спадать, добавил Собянин. Ранее сообщалось о том, что в некоторых магазинах Москвы и регионов люди скупили крупы, консервы, туалетную бумагу и моющие средства. В Минпромторге заверяли, что компании довольно быстро смогли восполнить запасы и дефицита не наблюдается.
Самое обсуждаемое
Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…
Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…