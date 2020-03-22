Москва располагает достаточным запасом продовольствия на фоне ситуации с коронавирусом. По словам мэра города Сергея Собянина, в последние дни отмечался повышенный спрос. Но уже в целом видно, что он стал спадать, добавил Собянин. Ранее сообщалось о том, что в некоторых магазинах Москвы и регионов люди скупили крупы, консервы, туалетную бумагу и моющие средства. В Минпромторге заверяли, что компании довольно быстро смогли восполнить запасы и дефицита не наблюдается.