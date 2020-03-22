Россия направляет в Италию около 100 военных специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. С ними вместе туда вылетают восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием, говорят в министерстве обороны. Военные заверили, что их специалисты имеют значительный международный опыт борьбы с эпидемиями. Бригады уже готовы к переброске с военного аэродрома в подмосковном Чкаловском. В Италии на сегодня сложилась самая тяжелая ситуация с заболеванием коронавирусом.
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