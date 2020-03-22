Более 50 тыс. человек в находятся в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса. В стране сделали уже свыше 160 тысяч тестов, сказали сегодня в Роспотребнадзоре. Общее количество зафиксированных случаев, как сообщали власти накануне, достигло 306. Из них свыше 50 были обнаружены за сутки с пятницы на субботу.