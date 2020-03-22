Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких на фоне нехватки в регионах, пишет The Moscow Times. По сведениям издания, в России ситуация с тактими аппаратами обстоит лучше, чем в других странах. Всего в государственных больницах около 42-43 тысяч устройств, или около 29 штук на 100 тысяч жителей. Однако почти четверть из них находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Из регионов сообщают, что у них нередко устаревшие модели аппаратов ИВЛ, они предназначены для разных случаев и их может не хватить для всех.

На этом фоне представитель одной из самых богатых семей России рассказал газете, что его семья уже купила один аппарат для домашней клиники, и пытается купить еще два, но это сложно сделать из-за восьмимесячного листа ожидания.