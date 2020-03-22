Сильное землетрясение произошло в Хорватии. Уже известно об одном погибшем под завалами здания. Подземные толчки ощущались к северу от столицы страны Загреба. В самом городе, как передает агентство Reuters, есть разрушенные здания, землетрясение привело к пожарам.