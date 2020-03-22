В Башкирии застрелен подозреваемый в террористической деятельности. Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, накануне в пригороде Уфы силовики пытались остановить легковой автомобиль, где, по их информации, находился вооруженный человек. Он открыл огонь и был убит, добавляют в НАК. При нем обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В спецслужбах говорят, что убитый планировал теракт.